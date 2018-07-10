Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2,978,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,48, holding endeksi de yüzde 2,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,95 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde bankacılık oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlar ve rekor düzeydeki işlem hacmiyle gün içinde 95.851,25 puana kadar geriledi.