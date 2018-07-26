Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 94.817,26 puandan tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 94.817,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 551,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,21 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,57 ile ulaştırma oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak niteledikleri 96.500 puanı aşarak 96.680,76 puana kadar yükselmesine karşın bu seviyeden gelen satışlarla 95.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 92.600 seviyelerinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA