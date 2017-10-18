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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 azalarak 106.926,39 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 azalarak 106.926,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,38 ile madencilik oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 107.600 sınırına kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve 107.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de perkende satışlar ile ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Kansas City Fed Başkanı Esther George'un konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.700'ün direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 104.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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