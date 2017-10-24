Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 300,19 puan ve yüzde 0,28 artarak 107.603,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 422,59 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 107.725,84 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 107.134,29 puanı, en yüksek 107.994,88 puanı gören endeks, günü yüzde 0,09 azalışla 107.206,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,19 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 78,61 puan ve yüzde 0,06 azalarak 131.452,62 puandan kapandı. İşlem gören 508 hisse senedinin 141'i prim yaptı, 226'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.274,73 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 152 bin 650 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7085 lira, satışta 3,7233 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6959 lira, satışta 3,7107 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,42'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 829 milyon 804 bin 358,35 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 965 milyon 627 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1764, sterlin/dolar paritesi 1,3121, dolar/yen paritesi de 113,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,19 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 251 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 153 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 152,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 153 liradan, bin 7 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 24 liradan, 139,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 143,40 liradan, 984 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 4 liradan, 492 liradan alınan Yarım Ziynet 502 liradan ve 246 liradan alınan Çeyrek Ziynet 251 liradan satıldı.