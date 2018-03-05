Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi haftaya 173,81 puan ve yüzde 0,15 artarak 117.033,00 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 550,41 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 117.409,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 116.591,88 puanı, en yüksek 117.530,90 puanı gören endeks, günü yüzde 0,07 artışla 116.946,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 98,09 puan ve yüzde 0,07 azalarak 143.617,47 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 218'i prim yaptı, 155'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Koza Altın ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. - Altının onsu 1.320,07 dolar Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.320,07 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 162 bin 500 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8135 lira, satışta 3,8287 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8011 lira, satışta 3,8163 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,16'dan gerçekleşti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 323 milyon 465 bin 749,63 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 582 milyon 346 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,15 olarak gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2315, sterlin/dolar paritesi 1,3815, dolar/yen paritesi de 105,78 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,55 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 266 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,20 liradan, bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 86 liradan, 147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 63 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı.