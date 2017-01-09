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Borsa günü yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 77.394,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 287,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi açıklanan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin önceki aya göre değişim göstermeyerek beklentilerin altında kalmasının ardından gün içinde 76.636,38 puana kadar geriledi.

Dolar/TL ve avro/TL’nin tarihinin en yüksek seviyelerine çıkmasına karşın, günün ikinci yarısında pay piyasalarında güçlenen alımlarla kayıplarını telafi ederek artıya geçen BIST 100 endeksi, 77.000 puanın üzerinde dengelendi. 

Analistler, yarın Çin’de enflasyon ve ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 76.000 seviyesinin destek, 77.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor. 

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