Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 738,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi ise yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,64 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile bilişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve 109.873,20 puana kadar çıktı.