Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 yükselişle 109.611,79 puandan tamamladı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 738,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi ise yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,64 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile bilişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve 109.873,20 puana kadar çıktı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye, İsveç’in kabul etmediği 106 yaşındaki Afgan kadına sahip çıktı

Türkiye, İsveç’in kabul etmediği 106 yaşındaki Afgan kadına sahip çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA