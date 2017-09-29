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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 artışla 102.907,73 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 256,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile ulaştırma oldu. 

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.319,95 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyelerden gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın günü yüzde 0,25 artışla 102.907,73 puandan tamamladı.

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