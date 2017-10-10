Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 yükselişle 103.394 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.095,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 2,56 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 4,17 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne tepki alımlarıyla başlayan BIST 100 endeksi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye'nin 2017-2018 yılları büyüme beklentisini yukarı revize etmesinin desteğiyle 103.575,97 puana kadar yükseldi ve günü bu seviyenin altında tamamladı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin güçlü iç ve dış talep sayesinde beklenenden hızlı toparlandığına işaret etti. Raporda Türkiye'nin 2017 yılı büyümesi yüzde 5,1'e ve 2018 yılı büyümesi yüzde 3,5'e revize edildi.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.400 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı cari işlemler açığı beklentisi 1,8 milyar dolar, bu yıl sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 39,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.