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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 yükselişle 105.932,25 puandan tamamladı.

  • AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 yükselişle 105.932,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.116,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile madencilik oldu.

Güne alıcılı başlayan ve dünkü yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 106.000 sınırına kadar yükseldi ve günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler yarın Almanya'da ve ABD'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 puanın direnç, 102.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

 

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