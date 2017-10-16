Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 248,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 0,79 ile madencilik oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve günün ilk yarısında 107.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 artışla 106.474,46 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon, Almanya ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç, 104.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.