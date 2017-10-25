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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 108.354,83 puandan tamamladı.

  • AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 108.354,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.148,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile iletişim oldu. 

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, en yüksek 108.485,74 puanı gördü ve 108.000 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 107.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan 20 ekonomist, faizlerde değişiklik beklemiyor. TCMB, PPK'nın eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.

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