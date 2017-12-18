Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 917,72 puan artarken toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasının, Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin ve döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle 9 Kasım'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 110.836,58 puana çıkan BIST 100 endeksi, 110.000-110.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de cari işlemler dengesi ve Almanya'da Ifo iş dünyası endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 puanın destek, 110.500 ve 112.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Çeyrek altın 255 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 155,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 155,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 155,40 liradan, bin 23 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 40 liradan, 141,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 145,50 liradan, bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 20 liradan, 500 liradan alınan Yarım Ziynet 510 liradan ve 250 liradan alınan Çeyrek Ziynet 255 liradan satıldı.