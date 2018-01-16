Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 450,83 puan ve yüzde 0,40 azalarak 111.708,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 419,95 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 112.579,16 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 111.107,44 puanı, en yüksek 114.475,48 puanı gören endeks, günü yüzde 2,01 artışla 114.418,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,17, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 2,02, teknoloji endeksi yüzde 3,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.930,74 puan ve yüzde 2,14 artarak 139.893,47 puandan kapandı. İşlem gören 508 hisse senedinin 250'si prim yaptı, 113'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.334,43 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.334,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 163 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8124 lira, satışta 3,8276 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7566 lira, satışta 3,7717 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,53'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 655 milyon 612 bin 192,59 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 711 milyon 783 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2218, sterlin/dolar paritesi 1,3762, dolar/yen paritesi de 110,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,66 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 267 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,90 liradan, bin 72 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 90 liradan, 148,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,40 liradan, bin 48 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 69 liradan, 524 liradan alınan Yarım Ziynet 534 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.