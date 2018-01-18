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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 artışla 116.856,02 puandan tamamladı.

  • AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 263,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 artarken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,04 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle 117.758,90 puana kadar yükseldi ve daha sonra 117.000 puanın hemen altında dengelendi. 

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