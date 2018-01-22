Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi haftaya 492,12 puan ve yüzde 0,43 artarak 115.639,18 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 458,87 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 115.605,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.288,81 puanı, en yüksek 117.246,16 puanı gören endeks, günü yüzde 1,81 artışla 117.235,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,08, sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 1,97, teknoloji endeksi de yüzde 1,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.723,65 puan ve yüzde 1,93 artarak 143.493,92 puandan kapandı. İşlem gören 508 hisse senedinin 305'i prim yaptı, 68'i geriledi. Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Global Yatırım, Kardemir (D) ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.332,84 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.332,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 163 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8072 lira, satışta 3,8224 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7750 lira, satışta 3,7901 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,08'den, bileşik getirisi de yüzde 13,51'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 70 milyon 542 bin 514,28 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 754 milyon 273 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2244, sterlin/dolar paritesi 1,3928, dolar/yen paritesi de 110,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,67 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 267 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163 liradan, bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 90 liradan, 148,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,50 liradan, bin 48 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 69 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.