Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 artışla 115.570,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 112,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,86 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 116.515,71 puana kadar yükselmesinin ardından 115.500 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde aralık ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 ve 113.900 seviyelerinin destek, 116.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 2017 yılı aralık ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 4,2, ortalaması yüzde 4,8 oldu.

Ekonomistler, aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 6,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 0,3 artış göstermişti.