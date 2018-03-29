Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 715,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,43 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ederken, pay piyasalarında ise alımların güçlendiği görüldü. BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 113.400 seviyesinden yükselişe geçerek 114.500-115.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın destek, 115.000 ve 117.700 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Çeyrek altın 277 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 169 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 168,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 169 liradan, bin 112 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 131 liradan, 154 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 158 liradan, bin 87 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 109 liradan, 544 liradan alınan Yarım Ziynet 554 liradan ve 272 liradan alınan Çeyrek Ziynet 277 liradan satıldı.