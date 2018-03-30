Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 85,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile ulaştırma oldu.

Güne pozitif başlayan ve 115.872,30 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olduğu günde düşük işlem hacmiyle 115.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın destek, 117.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Çeyrek altın 277 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 168,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 168,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 168,90 liradan, bin 111 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 130 liradan, 154 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 158 liradan, bin 86 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 108 liradan, 544 liradan alınan Yarım Ziynet 554 liradan ve 272 liradan alınan Çeyrek Ziynet 277 liradan satıldı.