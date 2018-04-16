Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 yükselişle 110.687,74 puandan tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 yükselişle 110.687,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.083,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,34 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile madencilik oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşmasıyla 111.115,77 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 110.500-111.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de sanayi üretimi ve Çin'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 109.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askeri araç yüklü Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı´ndan Geçti

Askeri araç yüklü Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı´ndan Geçti

Yıllar Yeşilçam'ın ünlülerini böyle eskitti

Yıllar Yeşilçam'ın ünlülerini böyle eskitti

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Tüm dünya onların peşinde

Tüm dünya onların peşinde

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA