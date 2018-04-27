Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 yükselişle 107.614,27 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 599,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve döviz kurlarındaki düşüşlerden bulduğu destekle 108.199,54 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 107.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının öne çıkacağını, yurt dışında da başta ABD'de tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirttti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 107.000 puanın ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.