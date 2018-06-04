Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 yükselişle 99.249,80 puandan tamamladı.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,65 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftaki sert düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan ve bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlarla 100.510,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 99.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin mayısta yıllık yüzde 12,15 ile beklentilerin üzerine çıktığını belirterek, verinin ardından döviz kurlarının düşüşe geçtiğini, pay piyasalarında ise alımların güçlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında da ABD ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın önemli destek, 103.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA