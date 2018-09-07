Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 510,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,09 ile iletişim, en fazla gerileyen ise yüzde 1,46 ile madencilik oldu.

Döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 93.675,91 puana kadar çıkmasının ardından 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde büyüme ve cari işlemler açığı verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ile yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Açıklanacak makroekonomik veriler ve jeopolitik risk algısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.300 puanın destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.