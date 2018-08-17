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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 88.734,76 puandan tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,83’lük yükselişle tamamladı.

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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,83’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.591 puanlık artışla 88 bin 734 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi de yüzde 2,76 değer kazandı.

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