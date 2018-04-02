Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,42'lik düşüşle tamamladı. Endeks 488,12 puanlık azalışla 114 bin 442 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi ise yüzde 0,56 değer kaybetti.

Çeyrek altın 279 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 170 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 169,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 170 liradan, bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 138 liradan, 155 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 159 liradan, bin 93 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 113 liradan, 547 liradan alınan Yarım Ziynet 557 liradan ve 274 liradan alınan Çeyrek Ziynet 279 liradan satıldı.