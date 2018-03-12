Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi haftaya 789,43 puan ve yüzde 0,68 artarak 117.703,96 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.614,03 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 118.528,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 117.703,96 puanı, en yüksek 118.787,06 puanı gören endeks, günü yüzde 1,28 artışla 118.411,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 1,01, teknoloji endeksi de yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.959,20 puan ve yüzde 1,37 artarak 145.230,70 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 171'i prim yaptı, 169'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Garanti Bankası, Koza Altın ve İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.319,18 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.319,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 162 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8124 lira, satışta 3,8277 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8138 lira, satışta 3,8290 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,56'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 452 milyon 422 bin 641,93 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 831 milyon 356 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,14 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2322, sterlin/dolar paritesi 1,3891, dolar/yen paritesi de 106,48 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,58 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 266 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,50 liradan, bin 70 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 65 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satılıyor.