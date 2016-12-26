Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk gününe yüzde 0,15'lik yükselişle başladı. Endeks, 113,86 puan yükselişle 77 bin 86 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,04 azaldı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalar, Noel tatili dolayısıyla kapalı olan borsaların da etkisiyle yılın son haftasına sakin başladı.

ABD'de tatil havasına erken giren piyasalar, geçen hafta düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izlemesinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Cuma günü açıklanan Michigan Üniversitesi güven endeksinin aralıkta 98,2’ye yükselerek 12 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Dolar endeksi ise hafta boyunca olduğu gibi 103 seviyelerindeki yatay seyrini devam ettirdi. Avrupa tarafında da bugün İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok borsa devam eden Noel tatili dolayısıyla kapalı olacak.

Cuma günü Avrupa borsalarında yatay bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,04-1,05 bandı içinde dalgalı bir seyir izledi.

Bugün Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının 55 dolar üzerindeki dengelenme çabası dikkati çekerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ekonomi ve para politikasıyla ilgili açıklamalarının ardından Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izledi. Çin'de ise kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Bu arada, BoJ Başkanı Kuroda, gelişmekte olan ülkelerin toparlanması ile ihracat ve üretimde artış olduğunu ifade etti. Yurt içinde, geçen hafta küresel piyasalara paralel düşen işlem hacimleri ile sakin bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, üst üste 2 haftalık yükselişin ardından geçen hafta sınırlı da olsa gerileyerek haftalık bazda yüzde 0,8 değer kaybetti. Geçen hafta yatay bir seyir izleyen ve cuma gününü 3,5172'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,5150 seviyelerinden işlem görüyor.