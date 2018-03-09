Borsa haftayı yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 360,22 puan ve yüzde 0,31 artarak 116.927,30 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 468,11 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 117.035,19 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 116.495,41 puanı, en yüksek 117.240,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,30 artışla 116.914,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 395,04 puan ve yüzde 0,28 artarak 143.271,50 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 172'si prim yaptı, 193'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın, İhlas Gayrimenkul, Kardemir (D) ve Gersan Elektrik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.321,73 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.321,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 161 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8138 lira, satışta 3,8290 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8062 lira, satışta 3,8214 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,53'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 412 milyon 962 bin 59,65 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 955 milyon 757 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,13 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2324, sterlin/dolar paritesi 1,3876, dolar/yen paritesi de 106,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,67 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 265 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 161,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161,40 liradan, bin 62 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 80 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 38 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 59 liradan, 519 liradan alınan Yarım Ziynet 529 liradan ve 260 liradan alınan Çeyrek Ziynet 265 liradan satılıyor.