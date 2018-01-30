Borsa İstanbul 100 endeksinden Nisan'a kadar iki sıfır atılacak

2013'te Borsa İstanbul (BIST) 30 endeks 100 bini aştığı sırada İstinye'de en çok tartışılan konulardan biri olan iki sıfırın silinmesi, geçen yıl Mayıs'ta ilk kez BIST100'ün 100 bine yaklaşmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

NİSAN'A KADAR YAPILABİLİR

BusinessHT'nin haberine göre, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, endeksten sıfır atılmasının Nisan'a kadar yapılabileceğini söyledi. Karadağ, "Endeksten sıfır atılması Nisan'a kadar yapılabilir." dedi.

O tarihte Karadağ, "BIST, 100 bini geçtikten sonra iki sıfır atmayı düşünüyoruz. Endeksten iki sıfır atılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor." demişti.

Teorik olarak uygulama, piyasa değerlerini ya da endeksteki hisselerin ağırlıklarını değiştirmeyecek. Ancak algı açısından olumlu etki yapması bekleniyor.