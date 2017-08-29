Borsa İstanbul 110.423,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışını yaptı

BIST 100 endeksi güne 115,18 puan ve yüzde 0,10 azalarak 110.224,81 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 701,55 puan ve yüzde 0,64 değer kaybederek 109.638,44 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 109.44,68 puanı, en yüksek 110.423,11 puanı gören endeks, kapanış rekorunu yüzde 0,08 geliştirerek 110.423,11 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 134,54 puan ve yüzde 0,10 artarak 136.010,29 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 154'ü prim yaptı, 198'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Doğan Holding, Turcas Petrol ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.317,06 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.317,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,73 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 146 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4386 lira, satışta 3,4524 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4422 lira, satışta 3,4560 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,55'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 885 milyon 578 bin 555,68 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 452 milyon 966 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 2 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,75 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2020, sterlin/dolar paritesi 1,2937, dolar/yen paritesi de 108,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,64 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 240 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 146,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,40 liradan, 963 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 981 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137 liradan, 941 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 960 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan, 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.