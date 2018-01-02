Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa İstanbul yeni yıla rekorla başladı

Borsa İstanbul yeni yılın ilk işlem gününde 115 bin 842 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2018'in ilk işlem  gününe yüzde 0,35 yükselişle 115.734,50 puandan başlamasının hemen ardından 115 bin 842 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi.
 
Açılışta BIST 100 endeksi 401,49 puan artarken, bankacılık endeksi  yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında  en fazla yükselen yüzde 1,06 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile  iletişim oldu.
 
Cuma günü, 115.840 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek yıla veda eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kazanarak kapanış  rekorunu da 115.333 puana taşıdı.
 
Analistler, TL bazında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksinin  dolar bazında hala zirvesine çok uzak olduğunu belirterek, teknik açıdan  analizlerin dolar bazında yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Dolar  bazlı BIST 100 endeksinin 2017 yılını 30.427 puandan tamamladığını aktaran  analistler, 31.300 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını kaydetti. Endeksin  dolar bazlı 31.300 seviyesi, cari kurla 118.300 seviyelerine denk geliyor.
 
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın yurt içinde  açıklanacak enflasyon verileri ve cuma günü ABD'deki istihdam raporunun  piyasaların odağında olacağını vurguladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oto teyp hırsızlarına mahalleliden linç girişimi kamerada

Oto teyp hırsızlarına mahalleliden linç girişimi kamerada

Memur ve SSK Bağkur emeklisine zam müjdesi! 2018 maaşları ne kadar olacak?

Memur ve SSK Bağkur emeklisine zam müjdesi! 2018 maaşları ne kadar olacak?

Dünyanın en tehlikeli yolu

Dünyanın en tehlikeli yolu

Tapınakçıların 700 yıllık gizli mabedi bulundu

Tapınakçıların 700 yıllık gizli mabedi bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA