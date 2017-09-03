Borsa İstanbul, %41 oranındaki getirisiyle dünya borsaları arasında liderliğini koruyor

Borsa İstanbul 1987 yılından bu yana en uzun soluklu yükselişlerinden birini yaşıyor. BIST 100 Endeksi yılın ilk sekiz ayında yatırımcılara sağladığı yüzde 40,79 oranındaki getiri ile dünya borsaları arasında getiri şampiyonu oldu. Borsa İstanbul’u getiride Arjantin, Nijerya, Yunanistan takip etti. BIST 100 Endeksi tarihsel seyri içerisinde 2 yıllık aralarla yaptığı ataklarda yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı. İlk defa 2012 yılından bu yana, uzun süreli bir bekleme süreci sonrasında yüksek getirili bir döneme girildi. BIST 100 Endeksi 2012 yılında sağladığı yüzde 52,55 oranındaki yüksek getirinin ardından ilk defa bu yıl yatırımcılara yüzde 40’ın üzerinde bir getiri sağlıyor.

ÇOK ‘HAVA’LI HİSSELER VAR!

Yılın ilk sekiz ayında öne çıkan hisse senetlerine baktığımızda BIST 30 hisseleri içerisinde yüzde 100’ün üzerindeki getirileri ile Sasa Polyester, Koza Madencilik, Aselsan, kardemir (D), Tekfen Holding göze çarpıyor. Yüksek performansı ile öne çıkan ulaştırma sektöründe Pegasus ve Türk Hava Yolları hisselerinin yüzde 90’ın üzerinde getiri sağladığını görüyoruz. Pegasus yılbaşından bu yana yüzde 98,16 oranında değer kazanırken Türk Hava Yolları yüzde 94,81 oranında değer kazandı.

Türk Hava Yolları ve Pegasus’un yılın ikinci çeyreğinde yüksek mali performans göstermeleri fiyat hareketlerine de yansıdı. Yatırım Kuruluşu Ünlü&Co, ulaştırma sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede THY’nin parlak mali verilerinin maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklandığını belirtirken Pegasus’un beklenenden yüksek performansını gelirlerdeki iyileşmenin desteklediğini söylüyor. Kurumlar ulaştırma sektöründeki getiri performansının sürmesini bekliyor.

DOLAR YÖNÜNÜ AŞAĞI KIRDI

Öte yandan dolar/TL kurunda yaşanan düşüş ABD Tarım dışı istihdam verileri sonrasında hız kazandı. ABD’de Ağustos ayında tarım dışı istihdam artışı 156.000 ve işsizlik oranı yüzde 4,3 olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentileri Ağustos verisinin 180.000 olarak açıklanması yönündeydi.

İşsizlik oranının ise yüzde 4,3’te sabit kalmasını öngörüyorlardı. Dolar/TL kuru 3,42 seviyesinin de altına geriledi ve 3,4194 seviyesini test etti.

HİZMET - SANAYİ BANKALARI SOLLADI

Borsada yılbaşından bu yana devam eden yükselişte, BIST 100’ün yüzde 40’lık getirisini aşan sektörlerin başında maden sektörü, ulaştırma, teknoloji, metal ana sektörü, kimya, tekstil ve turizm ilk sıralarda yer alıyor. Hizmet, sanayi ve mali sektör hisselerine bakıldığında yılbaşından bu yana hizmet sektörü hisselerinin ilk sırada yer aldığını onu sanayi sektörü hisselerinin hemen ardından da bankaların izlediğini görüyoruz.

BORSA İSTANBUL’DAN YATIRIM NOTLARI...

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin önceki yıl kapanışına göre performansları değerlendirildiğinde büyük çoğunluğun getirisi BIST 100 endeksinin altında kaldı.

BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 41 yükselirken, işlem gören 415 hisse senedinin 249’u, bir başka deyişle işlem gören hisselerin yüzde 60’ı yatırımcısına bu getiriyi sağlayamadı. 249 hisse senedinden 58 adedi ise borsa yükselirken yatırımcısına zarar ettirdi. Yatırımcısına BIST 100 ortalamasından daha fazla kazandıran hisse senedi sayısı 166 oldu.

Hisse senetlerinin önceki yıl kapanışına göre performansları yüzde 437 getiri ile yüzde 63 zarar arasında değişti.

Borsa İstanbul’da işlem gören 415 hisse senedi bulunuyor.

Bu şirketlerin 249 adedinin ödenmiş sermayesi 100 milyon TL’nin altında. 237 hisse senedinin de halka açıklık oranı yüzde 35’in altında bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN ‘RİSK PRİMİ’ HIZLI DÜŞÜŞTE

Türkiye’nin kredi risk primi yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS oranı 160 seviyesine geriledi. Bu oran yılbaşında 299 seviyesine kadar çıkmıştı. Türkiye’nin risk priminin düşmesi ile birlikte dolar/TL kuru yılın en düşük seviyelerine geriledi ve 3,4298 seviyesini test etti. Kurda aşağı yönlü seyir devam ediyor.

DOLAR NE OLUR?

Güçlü desteklerin kırılması ile başlayan düşüş dolar/TL kurunun 3,40-3,35 seviyelerindeki güçlü desteklerinin test edilmesini sağlayabilir. Risk primindeki düşüş bütün TL varlıklara ilgiyi artırıyor. Kredi kuruluşlarının Türkiye’nin notunu kırmasına rağmen borsada büyük çıkış küresel çapta gelişmekte olan ülkelere fon akışının devam etmesinden kaynaklanıyor. Gelişmekte olan ülkelere yeni para girişi devam ettiği sürece borsadaki yükselişin devam ettiğini görebiliriz. (Milliyet)