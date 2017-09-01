Borsa istanbul’da 20 yılın en uzun rallisi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi aylık yükseliş serisini ağustosta da sürdürerek 1998’den bu yana ilk kez üst üste 9 ay değer kazandı. Son 20 yılın en uzun soluklu yükselişi yaşanan BİST’in bu dönemdeki getirisi de yüzde 49’a ulaştı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2016 yılının aralık ayında başladığı yükseliş rallisini bugüne kadar devam ettirerek, üst üste 9 ay yatırımcısına kazandırdı ve böylece son 20 yılın en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin bu dönemdeki ortalama getirisi, alternatif yatırım araçları ve başlıca dünya borsalarına açık ara fark atarak yüzde 49’a ulaştı. Daha önce 1997 yılının mayıs ayında başlayıp 1998 yılının ocak ayına kadar devam eden 9 aylık yükseliş rallisinde yüzde 149 kazandıran borsa, aylık yükseliş serisini 1998 yılının şubat ayında, yüzde 7.8’lik düşüşle sonlandırmıştı.
HALEN YÜZDE 20-30 UCUZ
2016 yılının kasım ayını 73.995 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 9 aydır yükselişine devam etti ve bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 110.531 puana, günlük kapanış rekorunu 110.423 puana, haftalık ve aylık kapanış rekorlarını da 110.010 puana taşıdı.
Borsadaki ralli ve gelecek dönem fırsat ve riskleri ile ilgili değerlendirme yapan İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, benzerleri ile karşılaştırıldığında BIST 100 endeksinin halen görece yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha ucuz olduğuna söyledi. Gürleyen, gelişmekte olan ülke piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımının yavaş hızla olacağı ve ekonomideki büyümenin devam edeceği beklentileri ile gelişmiş ülke piyasalarından daha iyi performans gösterdiğini belirtti. Serhat Gürleyen “Yavaş artan faiz, büyümenin devam etmesi ve düşük enflasyon sürecinden en fazla gelişmekte olan ülkelerin yararlanabileceğini, Türkiye’nin de bu ülkeler arasında öne çıktığını düşünüyoruz” dedi.
Türkiye’nin, güçlü büyümesi ile Çin ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ülkeler arasında çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Gürleyen, dünyada enflasyonun gerilemesi ve bunun süreceği beklentisinin, Türkiye üzerindeki “yüksek enflasyon” baskısını da azalttığını kaydetti. Gürleyen, küresel ölçekte paranın gelişmekte olan ülkelere yönelmeye devam ettiğini ve bunun bir süre daha politik açıdan Türkiye’ye özel herhangi bir risk oluşmaması durumunda sürmesini beklediklerini dile getirdi.
‘İNANAN KAZANMAYA DEVAM EDECEK’
TurkIsh Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, Türkiye ekonomisinin dinamiklerine, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin sağlayacağı toparlanmaya inanan yatırımcıların Borsa İstanbul’da kazandığını ve kazanmaya devam edebileceğini bildirdi. Yabancı takas oranının, BIST 100 endeksinin 2016’nın aralık ayından başlayan ve ağustos sonuna kadar devam eden yükseliş süresinde yüzde 63’lerden yüzde 66’ya çıktığına dikkati çeken Atılal, Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 2.5 büyüyebileceği beklentisiyle yıla başlayan piyasaların, bu beklentiyi yüzde 4.5- 5 bandında çekmesinin bu rallide en önemli etken olduğunu, yüzde 5.5’in üzerinde bir büyüme rakamına ulaşılmasının kendisi için şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Atılal, bankacılık sektörünün ardından sanayi sektörü karlılıklarındaki toparlanma, kur farkının olumsuz etkisinin ortadan kalkması, şirketlerin esas faaliyet karlılıklarını artırması ve MSCI Türkiye endeksinin 2017 fiyat/kazanç çarpanının MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler çarpanına göre yaklaşık yüzde 30 iskontolu olmasının, Borsa İstanbul’da yükseliş potansiyelinin devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.
Yurt içinde ekonomik gelişmelerin piyasaları desteklediğini kaydeden Atılal, uluslararası piyasada ise Türkiye CDS’lerinin (risk primi) 181’lere gerilemesi, Fed’in faiz artırımında aceleci olmayacağının ortaya çıkması gibi gelişmelerin risk iştahını desteklediğini söyledi.
Dolar 9 ayın en düşüğüne indi
Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu dün, Türk Lirası uluslararası piyasalarda dolar karşısında güçlenmeye devam etti. ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından dolar, TL karışısında 3,4176 ile son dokuz ayın en düşük seviyesini gördü. ABD’de temmuz ayında 2 09 bin seviyesinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisi, ağustosta 156 bin kişide kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4.3’ten yüzde 4.4’e çıktı. Ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında yükseldi.
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