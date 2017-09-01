Borsa istanbul’da 20 yılın en uzun rallisi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2016 yılının aralık ayında başladığı yükseliş rallisini bugüne kadar devam ettirerek, üst üste 9 ay yatırımcısına kazandırdı ve böylece son 20 yılın en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin bu dönemdeki ortalama getirisi, alternatif yatırım araçları ve başlıca dünya borsalarına açık ara fark atarak yüzde 49’a ulaştı. Daha önce 1997 yılının mayıs ayında başlayıp 1998 yılının ocak ayına kadar devam eden 9 aylık yükseliş rallisinde yüzde 149 kazandıran borsa, aylık yükseliş serisini 1998 yılının şubat ayında, yüzde 7.8’lik düşüşle sonlandırmıştı.

HALEN YÜZDE 20-30 UCUZ

2016 yılının kasım ayını 73.995 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 9 aydır yükselişine devam etti ve bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 110.531 puana, günlük kapanış rekorunu 110.423 puana, haftalık ve aylık kapanış rekorlarını da 110.010 puana taşıdı.

Borsadaki ralli ve gelecek dönem fırsat ve riskleri ile ilgili değerlendirme yapan İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, benzerleri ile karşılaştırıldığında BIST 100 endeksinin halen görece yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha ucuz olduğuna söyledi. Gürleyen, gelişmekte olan ülke piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımının yavaş hızla olacağı ve ekonomideki büyümenin devam edeceği beklentileri ile gelişmiş ülke piyasalarından daha iyi performans gösterdiğini belirtti. Serhat Gürleyen “Yavaş artan faiz, büyümenin devam etmesi ve düşük enflasyon sürecinden en fazla gelişmekte olan ülkelerin yararlanabileceğini, Türkiye’nin de bu ülkeler arasında öne çıktığını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’nin, güçlü büyümesi ile Çin ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ülkeler arasında çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Gürleyen, dünyada enflasyonun gerilemesi ve bunun süreceği beklentisinin, Türkiye üzerindeki “yüksek enflasyon” baskısını da azalttığını kaydetti. Gürleyen, küresel ölçekte paranın gelişmekte olan ülkelere yönelmeye devam ettiğini ve bunun bir süre daha politik açıdan Türkiye’ye özel herhangi bir risk oluşmaması durumunda sürmesini beklediklerini dile getirdi.

‘İNANAN KAZANMAYA DEVAM EDECEK’