Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru

Referandumdan evet çıkmasının ardından hareketlenen Borsa İstanbul’da çifte rekor günü yaşandı. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına bağlı olarak artan risk iştahının dolarda yarattığı düşüşün etkisiyle güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul, kapanışta ulaştığı 93 bin 802 puanla tüm zamanların zirvesini gördü. 4 yıl aradan sonra tüm zamanların rekorunu kıran Borsa İstanbul, bundan önceki en yüksek seans içi rekorunu 22 Mayıs 2013’te 93.398 puanla kırmış, aynı tarihte ulaştığı 93.178 puanla da tarihi kapanışını yapmıştı. Böylece Borsa İstanbul bu iki rekoru da dün tazelerken yatırımcısına da bir günde yüzde 1.48 kazandırdı. Borsa İstanbul’un yılbaşından bugüne kadar kazancı ise yüzde 20’ye yükselmiş oldu.

TÜRKİYE’YE İLGİ ARTIYOR

Fransa’daki seçimlerin ilk turundan çıkan sonuç, doları da aşağı çekti. Cuma gününü 3.65’e yakın tamamlayan dolar dün 3.59 liranın altına indi. 3.5870 liraya kadar düşen dolar yaklaşık 5.5 ayın en düşük seviyesine inerken, Euro ise dolar karşısında yüzde 1 değer kazandı. Dolardaki düşüş altını da aşağı çekti. Çeyrek altın 240 liraya indi. Uzmanlar siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi ile birlikte erken seçim ihtimalinin ortadan kalkmasının, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artırdığını söylediler.

DOLAR 3.5’İN ALTINA İNER

Uzmanlar ayrıca Fransa’daki seçimlerin ardından Avrupa borsalarındaki yüzde 4’ü aşan yükselişlerin de Borsa İstanbul’da alımları desteklediğini dile getirdiler. Uzmanlar piyasaların bundan sonra Merkez Bankası’nın yarınki faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günkü toplantısını takip edeceğini belirterek Borsa İstanbul’da yeni hedefin 95.000 seviyesi olacağını söylediler. Analistler, TL bazında rekorların kırılmasına karşın, endeksin dolar bazında halen 26.000 puan ile çok düşük seviyelerde bulunduğunu, dolar bazlı tarihi zirvesi olan 51.070 puan göz önüne alındığında getiri potansiyelinin devam ettiğini öngörüyor. Uzmanlar dolarda ise 3.5 liranın altını öngörüyor.