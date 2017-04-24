Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Referandumdan evet çıkmasının ardından yükselişe geçen Borsa İstanbul’da 4 yıllık hasret bitti. Borsa kapanışta ulaştığı 93 bin 802 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar 3.58 liranın altını gördü, çeyrek altın ise 240 liraya kadar düştü.
Referandumdan evet çıkmasının ardından hareketlenen Borsa İstanbul’da çifte rekor günü yaşandı. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına bağlı olarak artan risk iştahının dolarda yarattığı düşüşün etkisiyle güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul, kapanışta ulaştığı 93 bin 802 puanla tüm zamanların zirvesini gördü. 4 yıl aradan sonra tüm zamanların rekorunu kıran Borsa İstanbul, bundan önceki en yüksek seans içi rekorunu 22 Mayıs 2013’te 93.398 puanla kırmış, aynı tarihte ulaştığı 93.178 puanla da tarihi kapanışını yapmıştı. Böylece Borsa İstanbul bu iki rekoru da dün tazelerken yatırımcısına da bir günde yüzde 1.48 kazandırdı. Borsa İstanbul’un yılbaşından bugüne kadar kazancı ise yüzde 20’ye yükselmiş oldu.
TÜRKİYE’YE İLGİ ARTIYOR
Fransa’daki seçimlerin ilk turundan çıkan sonuç, doları da aşağı çekti. Cuma gününü 3.65’e yakın tamamlayan dolar dün 3.59 liranın altına indi. 3.5870 liraya kadar düşen dolar yaklaşık 5.5 ayın en düşük seviyesine inerken, Euro ise dolar karşısında yüzde 1 değer kazandı. Dolardaki düşüş altını da aşağı çekti. Çeyrek altın 240 liraya indi. Uzmanlar siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi ile birlikte erken seçim ihtimalinin ortadan kalkmasının, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artırdığını söylediler.
DOLAR 3.5’İN ALTINA İNER
Uzmanlar ayrıca Fransa’daki seçimlerin ardından Avrupa borsalarındaki yüzde 4’ü aşan yükselişlerin de Borsa İstanbul’da alımları desteklediğini dile getirdiler. Uzmanlar piyasaların bundan sonra Merkez Bankası’nın yarınki faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günkü toplantısını takip edeceğini belirterek Borsa İstanbul’da yeni hedefin 95.000 seviyesi olacağını söylediler. Analistler, TL bazında rekorların kırılmasına karşın, endeksin dolar bazında halen 26.000 puan ile çok düşük seviyelerde bulunduğunu, dolar bazlı tarihi zirvesi olan 51.070 puan göz önüne alındığında getiri potansiyelinin devam ettiğini öngörüyor. Uzmanlar dolarda ise 3.5 liranın altını öngörüyor.
Bankalardan sendikasyon ve tahvil ihracı atağı
Piyasalarda yaşanan gelişmeler Türk bankaları için de fırsat oldu. Üç banka yeni kaynak için harekete geçti. Vakıfbank 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 188.5 milyon dolar ve 716.5 milyon Euro olmak üzere toplam 967 milyon dolar sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığını duyurdu. Fibabanka ise 300 milyon dolara kadar 2027 vadeli tahvil ihracı için bankalara yetki verdi. Yapı Kredi ise 1 milyar Euro’ya kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin yurtdışında ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
Merkez ekonomide toparlanma bekliyor
Ekonomik verilerin ilk çeyrekte ılımlı büyümeye işaret ettiğini söyleyen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya “Ekonomik aktivitede yavaş yavaş toparlanma bekliyoruz” diye konuştu.
Çetinkaya, bankanın 85. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, öncü göstergelerin ihracatın ithalattan daha hızlı büyüdüğüne işaret ettiğini belirterek “Ayrıca, Türkiye’nin küresel ihracattaki pazar payı artış eğilimini koruyor. Bu çerçevede 2017 yılında net ihracatın büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasını bekliyoruz” dedi.
Türkiye ekonomisinin son yıllarda güçlü bir performans sergilediğine de dikkat çeken Çetinkaya, yakın dönemdeki makroekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını teyit ettiğini belirtti. Çetinkaya “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyacağız” dedi. Bu arada genel kurulda yapılan seçimler sonucu Merkez Bankası üyeliklerine Mehmet Vehbi Çıtak, Ömer Duman ve Fatih Güldamlasıoğlu seçildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Babacan, Zekeriya Kaya ve Mehmet Kaya seçildi. Banka Meclisi üyeleri 3 yıl, Denetleme Kurulu üyeleri ise 2 yıl görev yapacak.
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