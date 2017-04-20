Diriliş Ertuğrul borsaya giriyor

Referandumun geride kalması ile birlikte, piyasaların derinleşmesi için yaptıkları çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Birçok yeni ürün ve yeni lansmanda mutfak çalışması bitti. Hedefimiz mayıstan itibaren en az iki haftada bir, yeni bir ürün ve lansman ile sermaye piyasalarına hareketlilik getirmek" dedi. Karadağ, Yeni Havalimanı'ndan, TRT'de yayınlanan bazı dizilere, otomotiv projelerinden yeni gayrimenkul sertifikalarına kadar bir çok ürünün menkul kıymetleştirilmesi için düğmeye bastıklarını söyledi.

DİZİLER İÇİN TEMAS

TRT'de yayımlanan TV dizilerinin halka arzı için görüştükleri şirketlerin bulunduğunun altını çizen Karadağ, "Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcıları ile görüştüm. Biz bunun 80 bölümünü menkul kıymetleştirebiliriz. Vade sonunda bir getiri olacak ayrıca ratinge duyarlı bir primi olacak" dedi. Menkul kıymetleştirme çalışmalarına araba modeli projelerini de ekleyebileceklerine değinen Başkan Karadağ, "Daha üretim aşamasındayken menkul kıymete dönüştüreceğiz. Yani bir nevi borsada araba modeli satacağız. Aldığınız sertifika ya da bono, o ürüne dönüşebilecek" diye konuştu. Türkiye'deki mega projelere dikkat çeken Başkan Himmet Karadağ, "Bu projelerin hiçbirini atlamıyoruz. Bunların daha fazla alınır-satılır olmasını istiyoruz. Gayrimenkul sertifikası ile Türkiye'de en katı varlığı bile alınıp-satılabilir hale getirebiliriz" dedi.

IDB, BORSA'DAN YÜZDE 10 HİSSE ALMAK İSTİYOR

Borsa İstanbul'un halka arzı için 2018'i planladıklarını hatırlatan Karadağ, "İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile stratejik ortaklık tamamlanırsa, bundan başka yeni bir stratejik ortaklık düşünmeyiz. Stratejik ortaklığa ilişkin kararı Varlık Fonu alacak. EBRD'nin Borsadaki payı ile ilgili 2018'in ilk çeyreğinde satış opsiyonu var. Biz onlardaki payımızı geri alalım diye teklif ettik ancak kabul görmedi" dedi. Karadağ, IDB'nin en az yüzde 10 hissesini almak istediğini fakat bu oranın yüksek olduğunu belirtti. Reuters'a konuşan IDB İşbirliği ve Kaynak Mobilizasyonu Direktörü Abdulhakim Elwaer de, Borsa İstanbul hisseleri için yürütülen müzakerelerin 2-3 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

ALTIN EFT'Sİ GELİYOR

Türkiye 'de bankalarda tutulan altınların hepsinin standartlarının farklı olduğunu ifade eden Karadağ, "Bu nedenle bankalararası EFT mümkün değil. Biz önce bankalararası gram altın EFT'si mümkün olsun istiyoruz. Bunun ardından ülke dışında gram altın EFT yapılmasının yollarını araştıracağız" dedi. Himmet Karadağ, özel sektörün eurobond'larının da önümüzdeki dönemde borsada işlem görmesini arzuladıklarını söyledi

600 MİLYAR $'LIK HEDEF

Şirketlerin halka açık kısımlarının piyasa değerinin 75.6 milyar dolar olduğunu belirten Karadağ, 2023 hedefinin 600 milyar dolar olduğuna işaret etti. İnanmadıkları hiçbir ürünün borsaya girmemesi için de her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Karadağ, mevduattaki gibi bir güvence mekanizmasının hisse senetlerine uygulanıp uygulanmayacağı konusunda çalıştıklarını söyledi.

ARACILARA VİOP MÜJDESİ

Forex'te sert bir düzenleme yapıldığının altını çizen Karadağ, aracı kurumlara da önemli bir müjde verdi: "Aracı kurumların forexte gerçekleştirdiği bazı operasyonları VİOP'ta (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası) karşılayabilir durumdayız, aracı kurumlar ile başka neler yapabiliriz konuşuyoruz. Bu hafta bir çalışma grubu kuracağız" dedi.