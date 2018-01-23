Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı
Borsa tarihi rekorunu tazelediği günü yüzde 0,99'luk yükselişle tamamladı.
- İHA
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi gün içinde tarihi rekorunu 118 bin 955 puan ile tazelediği günü yüzde 0,99'luk yükselişle tamamladı. Endeks 1.165 puanlık artışla 118 bin 400 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı.
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