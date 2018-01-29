Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,41 değer kaybıyla 120.204,76 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 497,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.



BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirle başlayarak 121.531,50 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyede özellikle banka hisselerinde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks, günün ilk yarısında 120.00- 120.500 bandında dengelendi.



Analistler öğleden sonra, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde dolar bazlı direncin cari kurla 121.500 seviyesine denk geldiğini, 119.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.