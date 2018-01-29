Borsa 120.845,29 puanla yeni haftada da rekorlara devam ediyor

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 55,66 puan ve yüzde 0,04 artarak 147.935,85 puandan kapandı. İşlem gören 511 hisse senedinin 185'i prim yaptı, 180'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Global Yatırım Holding, Karsan Otomotiv ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.343,30 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.343,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 163 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7701 lira, satışta 3,7852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7345 lira, satışta 3,7495 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,97'den, bileşik getirisi de yüzde 13,39'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 978 milyon 649 bin 89,43 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 667 milyon 697 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2365, sterlin/dolar paritesi 1,4080, dolar/yen paritesi de 108,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,55 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 268 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 163,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,60 liradan, bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 94 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 52 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 73 liradan, 527 liradan alınan Yarım Ziynet 537 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.