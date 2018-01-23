Borsada tarihi rekor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sürerken Borsa'dan rekor haberi geldi. Borsa tarihi rekor kırarak BIST 100 endeksi 118.674,66 puanı gördü.

Güne pozitif başlayan ve genele yayılan alışların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 118.674,66 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 118.500 puan seviyelerinde dengelendi.

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi. BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini devam ettirdiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında halen göreceli olarak ucuz olduğunu kaydetti.

Analistler, dolar bazlı tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunan BIST 100 endeksinin bugün cari kurla 31.300 seviyelerinde seyrettiğine dikkati çekerek, küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "operasyonun ekonomiye en ufak olumsuz etkisi olmayacak" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili yaptığı açıklamada, "Operasyonun ekonomiye en ufak olumsuz etkisi olmayacak" demişti.