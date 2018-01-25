Borsada tüm zamanların rekoru
Borsa, 120 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.
- İHA
Borsa, 120 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.
Güne yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, rekor seviyelere ulaştı. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,48 yükselişle 120 bin puanın üzerine çıktı. Endeks şu sıralarda 120 bin 232 puandan işlem görüyor.
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