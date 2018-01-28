Borsadaki şirketlerin değeri 4 haftada 48 milyar lira arttı

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2018'in ilk 4 haftasında, 2017 kapanışına göre 48 milyar lira artarak 935 milyar liraya ulaştı.



AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 887 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, BIST 100 endeksinin rekorlar kırdığı 2018'in ilk 4 haftasında 48 milyar lira artarak 935 milyar liraya yükseldi.



Söz konusu dönemdeki artışın büyük bölümü borsanın devleri olarak nitelendirilen 20 şirketten gelirken, en değerli şirket sıralamasında ilk sırada yer alan Garanti Bankası borsa tarihinde 50 milyar lira barajını aşan ilk şirket oldu.



2017 sonunda Borsa İstanbul'da 533 milyar lira olan en değerli 20 şirket, 31 milyar liralık artışla bu hafta kapanış fiyatları itibarıyla 564 milyar liralık piyasa değerine ulaştı. Borsanın devler listesindeki 15 şirketin piyasa değeri yılbaşına göre artarken, aynı dönemde 5 şirketin değeri ise düşüş kaydetti.



2017 kapanışına göre 45 milyar lira ile en değerli şirket sıralamasında 2'nci sırada yer alan Garanti Bankası 2018'in ilk 4 haftasında piyasa değerini 6,9 milyar lira artırarak 51,9 milyar liralık piyasa değerine ulaştı ve sıralamada ilk sıraya yükseldi. Garanti Bankası, böylece Borsa İstanbul tarihinde 50 milyar lira sınırını aşan ilk şirket unvanını da elde etmiş oldu.



En yüksek piyasa değerine sahip şirket sıralamasında 2'nci sırada 47 milyar lira ile Koç Holding yer alırken, onu 44,3 milyar lira ile Akbank, 37 milyar lira ile İş Bankası (C) ve 36,2 milyar lira ile Turkcell izledi.

Devler listesindeki bankaların toplam piyasa değeri 200 milyar liraya yaklaştı

Borsa İstanbul'da, yeni yıl ile birlikte banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle en yüksek piyasa değerine sahip 20 şirket listesinde yer alan 6 bankanın piyasa değeri de 2017 sonuna göre yaklaşık 26 milyar lira artarak 196 milyar liraya çıktı.



Analistler, TL bazında Borsa İstanbul'un rekorlar kırdığı dönemde şirketlerin piyasa değerinin tarihi yüksek seviyelerine çıktığını belirterek, buna karşın dolar bazında bakıldığında halen gidecek çok yolun olduğunu ifade ediyor.



BIST 100 endeksinin dolar bazlı tarihi zirvesinin 51.070 puanda olduğuna dikkati çeken analistler, bu haftaki kapanışın ise cari kurla 32.160 puana denk geldiğini kaydetti. Analistler, endeksin dolar bazlı tarihi zirvesine göre halen yaklaşık yüzde 60 iskontolu olduğunu ifade ederek, Borsa İstanbul'un 2007, 2010 ve 2013 yıllarındaki yükseliş ivmesini yakalayabilmesi durumunda toplam piyasa değerinin 1,5 trilyon lira seviyelerine kadar çıkabileceğini vurguladı.



Piyasalardaki pozitif havanın devam etmesinin halka açılmak için uygun ortam bekleyen şirketleri de cesaretlendireceğini söyleyen analistler, bunun Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerini yukarı taşıyacağını vurguladı.