Borsayı Fitch de durduramadı

Geçen haftanın son işlem gününde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına indirmesi Borsa İstanbul yatırımcısının iştahını azaltmadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu yılın ikinci haftasında ivmelenen yükseliş rallisini, Fitch'in kararına karşın devam ettirerek bu hafta yüzde 5,44 değer kazandı ve yaklaşık 21 ayın en yüksek seviyesi olan 88.389,50 puana kadar çıktı.

Böylece üst üste 4'üncü haftayı da yükselişe tamamlayan endeks, 2016 yılı kapanışına göre yatırımcısına yüzde 13,12 getiri sağlamış oldu.

Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt, yıl başından bu yana TL'de yaşanan keskin değer kaybına karşın BIST 100 endeksinin çok olumlu bir performans gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu olumlu fiyatlamaya yurt içinden ciddi bir katkı görünmemesine rağmen küresel hisse senedi piyasalarında oluşan pozitif hava ile alımların güçlendiğini gördük" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın genişleyici mali politikaları uygulayarak ABD ekonomisinin daha hızlı büyümesini sağlayacağı ve bu hamlenin dünya ekonomik büyümesine de güçlü bir katkı sunarak şirket karlılıklarını artıracağı beklentisinin pay piyasalarındaki yükselişin en önemli yakıtı olduğunu kaydeden Ümüt, yurt içi pay piyasalarının da bundan etkilendiğini belirtti.

"BIST 100 endeksi 90.000 seviyesini test edebilir"

Ümüt, BIST 100 endeksindeki son birkaç haftada görülen güçlü yükselişi spesifik bir nedene bağlamanın zor olduğuna değinerek, "Önceki haftalarda TL'de yaşanan keskin değer kaybı ve şiddetli volatilitenin TCMB'nin likiditeyi sıkılaştırıcı politikalarının etkisi ile terse döndüğünü görüyoruz. TL'de oluşan pozitif fiyatlamalar ile hisse senedi piyasalarında alımların güçlendiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşanan negatif gelişmelerin etkisi ile BIST 100 endeksinin emsallerine göre oldukça ucuz kaldığına dikkati çeken Ümüt, "Borsa İstanbul'un MSCI Gelişmekte olan ülke borsalarına göre değerlendirdiğimizde yüzde 35 ucuz olduğunu ve bu farkın kapatılıyor olduğunu görüyoruz. Yılbaşından bu yana BIST 100 endeksinde yüzde 13'ün üzerinde yükseliş yaşanırken, MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi yüzde 6 civarında değer kazandı." diye konuştu.

Ümüt, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.800-90.000 bölgesini test edebileceğine değinerek, bu seviyenin aşılarak 91.700 seviyesine doğru yükseliş hareketinin yaşanma olasılığını ise kısa vadede çok güçlü görmediğini dile getirdi. Gelecek dönemde yurt içinde en önemli gündem maddesinin anayasa değişikliği referandumu olacağını kaydeden Ümüt, yurt dışında ise Trump'ın uygulayacağı politikaların ve açıklamaların takip edileceğini dile getirdi.