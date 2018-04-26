BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman sağlanacak
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 4 projeye Hazine geri ödeme garantisi altında dış finansman sağlanacak.
- AA
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre; Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama, Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsii ve Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Temini projeleri Hazine geri ödeme garantisi altında dış finansmandan yararlandırılacak.
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