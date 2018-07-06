Boydak Holding TMSF desteğiyle ayağa kalktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçtikten sonra borçlarından kurtularak kar etmeye başlayan Boydak Holding, büyümesini sürdürüyor. Boydak Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, 6 aylık büyüme hedefini 7.4 olarak tutturduklarını, 2018 yılı hedef cirosunun 9.7 milyar, 2018 yılı ihracat hedefinin ise 420 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kayyum tarafından Boydak Holding’in yöneticiliğini yapan Ertekin, “2 yanlış yatırım, HES Kablo ve Boydak Enerji’deki borçlanmalar nedeniyle ilerde sıkıntı olabilecekti. Zira, her sıkıntıda kredi çekilmiş. Ancak 200 milyon dolar borç ödeyip, büyük sıkıntıyı atlattık. Bu arada da 26 milyon dolar yatırım yaptık. Kasamızda da 77 milyon dolarımız var’’ dedi.

140 ÜLKEYE İHRACAT

TMSF yönetimindeki Boydak Holding’in ikinci çeyrekteki mali tablosunu ve ihracat verilerini görsel tablolarla açıklayan CEO Ertekin, bir dünya markası haline geldiklerini, dünyadaki her 10 yatak kumaşından 1’inin Boytekse ait olduğunu belirtti. Kayserililerin ve medyanın desteğinin sürmesi halinde 140 ülkeye mobilya ihracatını giderek artıracaklarını söyleyen Ertekin, Türkiye çapında 1538 mağazaları bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Mobilya ve tekstil grubundaki şirketlerimiz çok başarılı. Dünyada üzerinde yatılan her 10 yataktan 1’inde Boyteks ismi geçiyor. Boyteks her yıl 2-3 patenti tescil ettiriyor. Ametisten, mıknatıstan yatak kumaşı yaptık. Balık pullarından yaşlanmayı engelleyici yatak kumaşı ürettik. Kayseri’nin değeri olan üniversitelerden ERÜ ve AGÜ ile inovasyon çalışması için anlaşma yaptık. İhracat rakamımız 2017’de gerçekleşen 180 milyon dolar. Bu yarı yılda 200 milyon dolara ulaştı. 2018 hedefinin gerçekleşme oranı yüzde 48. Boydak, Kayseri markası değildir. Boydak, Türkiye markasıdır. Türkiye’nin mobilya alanında en büyüğüyüz. 2017 yılında 1480 mağazamız vardı. 2018 yılında ilk 6 ayda mağaza sayısı 1538’e ulaştı. Holding olarak sektöre tasarım kültürünü kazandırmak amacıyla yarışma başlattık. 300’ü aşkın başvuru yapıldı. Bunu yapmamızda amacımız, mobilya tasarımlarının Türk gençleri tarafından en iyi şekilde yapabileceğidir. Yıl sonuna kadar sadece Boyteks 23 fuara katılacak.”