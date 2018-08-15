Boykota tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin teknoloji ürünlerine boykot çağrısı, anında yanıt buldu. Erdoğan’ın çağrısı bir yandan yerli üretim ve tüketim kampanyasına dönüşürken, ilk adımı atan inşaatçılar ABD malını kullanmama kararı aldı. Bu konuyla ilgili duyuru ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bakanlık inşaatlarında ABD menşeili malzeme kullanılmayacak” denildi. Vatandaşlar sosyal medyada ABD markalarını kullanmama kararı altında birleşirken, şirketlerden de yerli ürünleri üretim tüketelim mesajları gelmeye başladı. Bakanlığın açıklaması doğrultusunda Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu da bir duyuru da bulundu. Açıklamada “Henüz bağlantı ve anlaşması yapılmayan tüm inşaat kalemlerinde yerli ürünlere geçme kararı almış bulunmaktayız” denildi.

BAŞKA TÜRKİYE YOK

Açıklamada ayrıca “Çevre dostu ve daha az enerji tüketen yapıların imalatına geçebilmek, gerekli yönetmeliklerin hazırlanıp uygulanabilmesi için ilgili bakanlıklar ile ortak çalışma ve araştırma komisyonları kurulmasında aktif rol üstlenmeye hazırız. Tüm bu kararlarımızı “Başka bir Türkiye Cumhuriyeti yok” bilinci ve sorumluluğu ile aldığımızı tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi ise faiz ve döviz lobisinin Türkiye’ye yönelik finansal saldırılarına karşı, yerli ve milli tasarruf modelinin kullanılarak başarılı sonuçlar elde edileceğini belirtti.

ABD’ye reklam verme kampanyasına TürkMedya'dan büyük destek

Papaz Brunson bahanesiyle Türkiye ekonomisine saldıran ABD’ye karşı sosyal medyada başlatılan “ABD’ye reklam verme!” kampanyasına destek büyüyor. Türkiye’nin önde gelen markalarının dahil olduğu kampanyaya TürkMedya da katıldı. Yerli ve milli duruşun medyadaki temsilcilerinden olan ve bünyesinde Akşam, Güneş, Star Gazeteleri, 24 TV, 360 , TV4 kanalları, ALEM ve Platin Dergileri, Alem FM, Lig Radyo ve TürkMedya Dijital markalarını bulunduran TürkMedya her zaman olduğu gibi ABD’nin başlattığı ekonomik savaşta da devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu göstererek ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kararı aldı. Sosyal medyada büyük destek gören “ABD’ye reklam verme!” kampanyasına ilk olarak Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları katılmıştı. ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kampanyasına Türk Telekom da katılmıştı.