BP, BHP Billiton'un kayaç petrolü ve gazı varlıklarını alacak

BHP Billiton, Elliott Management Corp ve diğer aktivist yatırımcıların baskıları sonrasında, ABD'deki petrol ve gaz operasyonundan çıkacağını 2017 Ağustos ayında duyurmuştu.

BHP'nin BP'ye sattığı varlıklar arasında kayaç petrolü, gazı açısından zengin 838 bin dönüm büyüklüğündeki bir arazi de var.