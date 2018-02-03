BPM yazılımları şirketleri daha hızlı hale getirdi

2011 yılında ilk BPM yazılımını hayata geçiren, bugün ürettiği yerli yazılım Almanya’dan Rusya’ya, Dubai’den Kazakistan’a kadar çeşitli ülkelerde kullanılan teknoloji mimarı Özgür Erol, kurumsal süreç yönetim sistemlerinin (BPM’lerin) şirketlerin işleyişlerini değiştirdiğini söyledi.

Teknoloji yatırım yapan kuruluşların mutlaka bir BPM kullanması gerektiğini ifade eden Erol, şirketlerin büyümesinde BPM’in önemli bir rol oynadığını belirtti.

ŞİRKETİNİZİ HIZLANDIRIN

BPM ile iş süreçlerinin kolayca yönetilebildiğine dikkat çeken Erol, şirket yöneticilerinin şirkete gelmeden, vakit ve emek avantajı sağlayarak, uzaktan kolayca iş süreçlerine dahil olabildiğini ve bu sayede şirketlerin hızlı kararlar alıp daha çabuk aksiyon alabildiğini söyledi. Türkiye’nin en başarılı BPM’lerinden birinin ise Netoloji E-Flow olduğunun altını çizen Erol, bu yazılım ile finanstan satışa, satın almadan, müşteri ilişkilerine kadar farklı iş süreçlerinin sürükle bırak yöntemiyle görselleştirmenin mümkün olduğunu belirtti.

ŞİRKET YAZILIMA DEĞİL, YAZILIM ŞİRKETE AYAK UYDURSUN

Günümüzde birçok yazılımın şirketlerde uygulanmasında çeşitli sorunlar meydana geldiğini belirten Erol, şunları söyledi: Netoloji E-Flow gibi yazılımların şöyle bir özelliği var, örneğin diyorsunuz ki bizim şirketin yapısı bu şekilde, biz böyle çalışıyoruz, yazılım ona göre şekilleniyor ve o şekilde kullanıyorsun, bir başka deyişle şirket yazılıma uyum sağlamak zorunda kalmıyor, yazılım şirketin mevcut süreçlerine adapte oluyor. Çünkü bir yıl sonra şirket büyüyebilir, yapısı değişebilir, o nedenle yazılımın böyle durumlarda kendini güncel tutuyor olması gerekir, işte Netoloji E-Flow bunu yapıyor. Siz büyüyorsunuz, yazılım size uyum sağlıyor, destek veriyor ve en önemli özelliği sizi hızlandırıyor. Yapılar büyüdükçe süreçlerin karmaşık hale gelip organizasyonun hantallaşmasının bu sayede önüne geçilmiş oluyor” Erol, yerli yazılım olan Netoloji E-Flow’u çeşitli ülkelerde yüzlerce şirketin kullandığını ve uluslar arası alanda kabul gördüğünü sözlerine ekledi. (bülten)