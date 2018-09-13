Brainard: Fed faizleri yüzde 2.9'un üzerine çıkarabilir

Detroit Ekonomi Kulübü'de konuşan Brainard, ekonomik büyümenin güçlü, işsizlik oranının yüzde 3.8 ve enflasyonun Fed'in yüzde 2.0 hedefine yakın olmaya devam etmesinin beklendiği ortamda kademeli faiz artırımlarının gelecek bir veya iki yıl sürmesinin uygun olacağına inandığını vurguladı.

Brainard ayrıca, faiz artırımları için tavanın genel düşüncedeki orandan daha yüksek olabileceğini de söyledi ve ekledi:

"İleriye baktığımızda büyümenin muhtemelen güçlü kalacağını görüyoruz. Güven düzeyi yüksek, iç talep ivmesi güçlü ve yakın zamandaki mali genişlemenin ekonomiye etkisi en azından gelecek yıl boyunca sürecek. Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır."