Brezilyalý firmalara 3,5 milyar dolar rüþvet cezasý

ABD Adalet Bakanlýðý, New York'taki federal mahkemede görülen davada varýlan anlaþmanýn, 1977 yýlýnda yürürlüðe giren yabancýlara yönelik yolsuzluk faaliyetleriyle ilgili yasa çerçevesinde saðlandýðýný açýkladý.

Brezilyalý firmalar Odebrecht ve Braskem'in, paravan þirket ve off-shore teþekküller aracýlýðýyla yüz milyonlarca dolar rüþvet verdiklerini kabul ederek Brezilyalý, Ýsviçreli ve Amerikalý yetkililerin suçlamalarýyla ilgili olarak anlaþma yoluna gitmeyi tercih ettiði kaydedildi.

Amerikalý yetkililer, þirketlerin, Panama, Peru, Angola ve diðer ülkelerde kamu ihalelerini teminat altýna almak dahil olmak üzere 2001 yýlýndan bu yana dünya çapýnda 100 projeyle baðlantýlý toplam 788 milyon dolar rüþvet ödediðini kaydetti.

Federal savcýlar, bazý off-shore teþekküllerin, ABD'deki þahýslar tarafýndan sahiplenildiðini veya bu kiþiler tarafýndan iþletildiðini açýkladý.

Anlaþma çerçevesinde 3,5 milyar dolar ödemeyi kabul eden iki firmanýn, þirket yetkililerin bireysel soruþturulmasý dahil emniyet birimleriyle iþ birliði yapmaya, gelecek üç yýl boyunca baðýmsýz gözlemciler tarafýndan izlenmeye razý olduðu da ifade edildi.

Odebrecht þirketinin avukatý William Burck, anlaþma konusunda "firmanýn bu sayfayý kapatýp geleceðine odaklanmaktan memnun olduðu" açýklamasýný yaptý.

Odebrecht'in Brezilya'da petrol devi Petrobras hakkýnda yürütülen soruþturmada da adý geçiyor. "Araç Yýkama Operasyonu" olarak adlandýrýlan soruþturma çerçevesinde yargýlanan Odebrecht firmasýnýn eski baþkaný Marcelo Odebrecht, mart ayýnda 19 yýl 4 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý.

Petrobras soruþturmasýný yürüten savcýlar, Brezilya'nýn eski Devlet Baþkaný Luiz Inacio Lula da Silva'nýn Odebrecht'ten rüþvet aldýðýný açýklamýþtý. Lula da Silva'nýn avukatlarý ise müvekkilinin suç iþlemediðini, tüm suçlamalarýn "hayal ürünü" olduðunu söylemiþti.

Geçen yýl mart ayýnda baþlatýlan Petrobras soruþturmasý kapsamýnda aralarýnda þirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iþ adamlarýnýn bulunduðu 100'den fazla kiþi gözaltýna alýnmýþtý.

Bu süreçte Petrobras'ýn eski genel müdürü Paulo Roberto Costa, 7,5 yýl hapse mahkum edilirken, eski Devlet Baþkaný Lula da Silva, mart ayý baþýnda soruþturmaya dahil edilmiþti.