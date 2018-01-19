Brezilyalılar’dan Sivas’a 140 milyon Euro yatırım

Yeni fabrikanın 2015 yılı Mayıs ayında başlayan inşaat çalışması yaklaşık 22 ay sürdü. Yaklaşık bin çalışanın yer aldığı proje tamamlanarak üretim çalışmaları başladı. İnşaat esnasında ise eski hat da çimento üretimine devam etti. İlk olarak 1992 yılında özelleştirilen fabrika, 2015 yılında Votorantim Cimentos bünyesine geçti. Şu anda 140 kişinin kadrolu olarak istihdam edildiği tesiste taşeronlarla birlikte 250 kişi çalışıyor.

İLK İHRACAT RUSYA’YA

Sivas Çimento Fabrikası Genel Müdürü Yusuf Yenigün fabrikanın yenilenmesi ile birlikte ürün çeşitlerini artırdıklarını söyledi. Yenigün “Biz eski hattımızı kapatarak yeni bir fabrika kurmaya çalıştık ve bunu gerçekleştirdik. Ekim ayında ilk kez ihracatımızı yaptık. Rusya’ya 3 bin ton civarında ürün gönderdik. Yine aralık ve ocak ayı içerisinde Kırım bölgesine çimento ihracatımız gerçekleşecek” dedi.